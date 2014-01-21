أمينة وأبواليف وفرق غنائية أجنبية ومصرية بالمهرجان الثقافى بالغردقة

بدأت، مساء أمس الاثنين، الفقرات الفنية الخاصة بمهرجان الثقافة الروسى، بمشاركة 5 دولة، بمدينة الغردقة، وسط إقبال كثيف من أهالى البحر الأحمر، وبحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وذلك لتنشيط السياحة الروسية بالبحر الأحمر.

وشارك فى الفقرات الفنية من المطربين أمينة وأبو الليف وفرق روسية أوكرانية، وكذلك فرقة جميزة المصرية.

وقال حسام عبد الله رئيس اللجنة العليا لمهرجان الأسبوع الثقافى الروسى بمدينة الغردقة، إن محافظ البحر الأحمر أحمد عبد الله، ساهم بشكل كبير فى توفير كل احتياجات المهرجان وسخر كل إمكانات المحافظة حتى يخرج المهرجان بالشكل اللائق، خاصة أن دورة هذا العام تشهد مشاركة متميزة لروسيا ودول الكومنولث، وتأتى فى نفس توقيت الاحتفال بمرور 70 عاماً على العلاقات المصرية الروسية.

وأكد أنه أعد برنامجاً متميزاً للمهرجان الذى شهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لفرق من روسيا وأوكرانيا وعروض بصرية لفن الجرافيتى، ورسم أسفلت وغيرها.

كما سيشارك ممثلو دول روسيا، أوكرانيا، أرمينيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، أوزباكستان، إستونيا، ليتوانيا، لاتفيا.

وأكد عبد الله، أن المهرجان يهدف إلى تنشيط السياحة الروسية والترويج للسياحة الثقافية والشاطئية وتبادل الثقافات بين مصر وروسيا، والتأكيد على أن الأمن أساس السياحة، بالإضافة إلى وضع البحر الأحمر على خريطة السياحة العالمية.

يذكر أن الدورة السادسة للمهرجان تقام من 19 إلى 23 يناير الجارى.

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