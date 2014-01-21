ارتجاع المرىء والجيوب الأنفية نتيجة الإصابة بارتشاح الأنف

تعددت الكثير من أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وتعددت أسبابها، ومن ضمن هذه الأمراض، ارتشاح الأنف الارتجاعى، الذى ترجع أسباب الإصابة به للكثير من الأسباب.

يقول الدكتور وائل أبو الوفا، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، إن ارتشاح الأنف الارتجاعى هو وجود مخاط بالمنطقة الخلفية للأنف، وتكون من الشكاوى الشائعة التى نعانى منها فى كثير من الأوقات، هذا الارتشاح قد يؤدى إلى العديد من الأعراض، منها الكحة المزمنة، والاضطرار إلى محاولة بلع هذا المخاط المتكرر، وارتفاع صوت النفس، وأيضا قد يؤدى إلى تغيير رائحة الفم والنفس، والبصق المتكرر، وتغيير فى نبرة الصوت.

> وأضاف "أبو الوفا" أن من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بارتشاح الأنف الارتجاعى، الحساسية الموسمية، والحساسية المزمنة للأنف، والتهاب الجيوب الأنفية، وارتجاع المرىء.

وأكد أستاذ الأنف الأذن والحنجرة، أنه إذا كان أحد الأشخاص يعانى من هذه الشكوى، فيجب أن يعرض على طبيب الأنف والأذن والحنجرة، لتشخيص السبب، وفى أغلب الأحيان سوف يكون العلاج عبارة عن مضادات حيوية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية، إن وجد، ومضادات حساسية، وبخاخات أنفية لعلاج حساسية الأنف، وأدوية لعلاج ارتجاع المرىء، كما يجب الامتناع عن التدخين بأنواعه.

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