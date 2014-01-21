"المصريين الأحرار" بكفر الشيخ يطالبون الحزب بمشاركتهم فى اختيار المرشحين

أكد المهندس حسام عز الدين، المنسق العام لحزب المصرين الأحرار بكفر الشيخ، أن أعضاء الحزب أمس أبدوا تخوفهم من انضمام عدد من أعضاء الحزب الوطنى المنحل لبعض الكيانات السياسية الجديدة التى يمكن للحزب الانضمام لتلك الكيانات، والتى سيتم التنسيق معها.

وأضاف أن أعضاء الحزب بكفر الشيخ سيطالبون الحزب بالقاهرة مشاركتهم فى اختيار المرشحين، خاصة المنضمين لتلك الكيانات التى سيكون الحزب تحالف معها.

وأشار إلى أنه تم بحث مدى قابلية الشارع لأعضاء الوطنى المنضمين لتلك الكيانات السياسية الجديدة.

جاء ذلك مساء اليوم خلال انعقاد المكتب التنفيذى لدسوق وكفر الشيخ بمقر الحزب بدسوق، بحضور المهندس حسام عز الدين المنسق العام للحزب بكفر الشيخ، والسيد مساعد المنسق العام للحزب بدسوق والدكتورة جميانة لويس وأعضاء المكتب التنفيذيين للحزب، وتم مناقشة موضوعات عدة، وأهمها موضوع المتابعة وما بعد الدستور خلال الفترة المقبلة، وذلك باقتراح عمل لجان موحدة بين المقر بكفر الشيخ ودسوق لطرح ومناقشة بعض الموضوعات واتخاذ القرارات المهمة والمتعلقة بالحزب وعرضها على المنسق العام للحزب، كما تم مناقشة الاستعداد لمجلس النواب، وكيفية تكوين لجنة خاصة بذلك.

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