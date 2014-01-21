أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"المصريين الأحرار" بكفر الشيخ يطالبون الحزب بمشاركتهم فى اختيار المرشحين

Google+ Print

أكد المهندس حسام عز الدين، المنسق العام لحزب المصرين الأحرار بكفر الشيخ، أن أعضاء الحزب أمس أبدوا تخوفهم من انضمام عدد من أعضاء الحزب الوطنى المنحل لبعض الكيانات السياسية الجديدة التى يمكن للحزب الانضمام لتلك الكيانات، والتى سيتم التنسيق معها.

وأضاف أن أعضاء الحزب بكفر الشيخ سيطالبون الحزب بالقاهرة مشاركتهم فى اختيار المرشحين، خاصة المنضمين لتلك الكيانات التى سيكون الحزب تحالف معها.

وأشار إلى أنه تم بحث مدى قابلية الشارع لأعضاء الوطنى المنضمين لتلك الكيانات السياسية الجديدة.

جاء ذلك مساء اليوم خلال انعقاد المكتب التنفيذى لدسوق وكفر الشيخ بمقر الحزب بدسوق، بحضور المهندس حسام عز الدين المنسق العام للحزب بكفر الشيخ، والسيد مساعد المنسق العام للحزب بدسوق والدكتورة جميانة لويس وأعضاء المكتب التنفيذيين للحزب، وتم مناقشة موضوعات عدة، وأهمها موضوع المتابعة وما بعد الدستور خلال الفترة المقبلة، وذلك باقتراح عمل لجان موحدة بين المقر بكفر الشيخ ودسوق لطرح ومناقشة بعض الموضوعات واتخاذ القرارات المهمة والمتعلقة بالحزب وعرضها على المنسق العام للحزب، كما تم مناقشة الاستعداد لمجلس النواب، وكيفية تكوين لجنة خاصة بذلك.

1.jpg

G52dda7b13b711.jpg

G52dda7b1c32fc.jpg

لمزيد من أخبار المحافظات..
>طلاب الإخوان يتظاهرون بكلية زراعة الإسكندرية للإفراج عن زملائهم

أمن المنوفية يفرق مسيرة بالغاز المسيل للدموع ويضبط 3 من الإخوان

قيادى بـ"تمرد" يتهم زوجة إخوانى محبوس بتمزيق ورقة إجابة نجله بطلخا
>

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365