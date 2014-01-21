عبد الرحيم علي: سعد بحار مهندس مصري أسس "أكاديمية التغيير" لتفجير الأوضاع في البلاد بدعم قطري

كتب : جهاد أحمد منذ 29 دقيقة

واصل الإعلامي عبد الرحيم علي إذاعة عدد من التسجيلات الهاتفية لبعض النشطاء السياسيين. وقال، خلال حلقة اليوم من برنامجه الصندوق الأسود والذي يذاع على قناة "القاهرة والناس"، إن الشباب خرج يوم "25 يناير 2011" بكل طهارة وبراءة للتعبير عن مطالبهم بإزالة نظام حطم أحلامهم بالظلم والاستبداد، مضيفًا أن خفافيش الظلام من جماعة الإخوان وأعوانهم من عملاء الخارج سرقوا من الشباب ثورتهم وقفزوا فوق أحلامهم للوصول لسلطة مصر.

وعرض علي تقريرا عن أكاديمية التغيير يوضح أن ما يسمى بأكاديمية التغيير ظهرت لأول مرة عام 2005 برعاية مهندس مصري يدعى سعد بحار وذلك بهدف تدريب وإعداد كوادر إلكترونية تمهد لتفجير الأوضاع داخل مصر وقام بتجنيد ثلاثة مصريين هم هشام مرسي "زوج ابنه يوسف القرضاوي" ووائل عادل وثالث يدعى أحمد يعمل كيميائيا مستلهمين فكر اليهودي جين شارب الذي أطاح بالرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.

و أكد علي أن قطر قامت بالوقوف بجوار أكاديمية التغيير وافتتحت فرعًا لها بالدوحة وتدرب بها أغلب النشطاء السياسيين الحاليين في مصر.

وأذاع علي مكالمتين هاتفيتين بين الناشط عبد الرحمن منصور وهو أحد مؤسسي صفحة كلنا خالد سعيد وناشطة تدعى "مروة" وتدور المكالمة حول علاقة عبد الرحمن منصور بالمهندس خيرت الشاطر ويؤكد لها خلال إحدى المكالمتين أن الشاطر أصدر تعليمات بتنفيذ جميع أوامر منصور كما أخبرها في المكالمة الثانة بأسماء نشطاء مجهولين يدعي قربهم من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبد الله جول، وأنهم على علاقة بمنظمة الـ"NB" وهي منظمة الشفافية الدولية.