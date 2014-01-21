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لمسات واثقة من صالح جمعة في ظهوره الأول مع ماديرا

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لمسات واثقة من صالح جمعة في ظهوره الأول مع ماديرا لمسات واثقة من صالح جمعة في ظهوره الأول مع ماديرا

تألق صالح جمعة لاعب وسط ناسيونال ماديرا في أول مباراة يلعبها مع فريقه الجديد أمام اشتوريل والتي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الاثنين.

وحل اشتوريل ضيفا على ماديرا ضمن الجولة 16 من الدوري البرتغالي.

وكان جمعة - 20 عاما - قد أتم انتقاله على سبيل الإعارة من إنبي إلى ماديرا قبل أيام خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبدأ علي غزال لاعب وسط ماديرا المباراة بينما جلس مواطنه صالح جمعة على مقاعد البدلاء.

واستقبلت شباك ماديرا هدفين في أول 18 دقيقة، فأصدر مدرب ماديرا تعليماته لصالح جمعة بإجراء عملية الإحماء.

بعدها بدقائق نال غزال بطاقة صفراء بسبب تهوره في تدخل هوائي مع مهاجم اشتوريل، وهي البطاقة الخامسة لغزال مما يبعده عن مباراة فريقه المقبلة، ليستبدله بصالح جمعة.

 

عقب دخول لاعب إنبي المعار بدقائق قلص ماديرا الفارق بهدف من ركلة جزاء.

في الشوط الثاني، أظهر جمعة تألقه في وسط الملعب، إذ هيمن ماديرا على المباراة بفضل لمسات اللاعب الشاب.

وتعادل ماديرا بهدف للبديل رينالدو في الدقيقة 49.

وواصل أصحاب الملعب تهديد مرمى اشتوريل أكثر من مرة، لكن المباراة انتهت بالتعادل 2-2.

ويحتل ماديرا المركز السادس برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد اشتوريل في المركز الرابع بـ26 نقطة.

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