ضبط متهمين بسرقة سيارات بالإكراه بحوزتهما 65 تذكرة هيروين

نجحت مباحث بلبيس فى ضبط شخصين مطلوب ضبطهما فى العديد من قضايا سرقات السيارات بالإكراه وبحوزتهما 65 تذكرة لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.

فعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت مباحث مركز شرطة بلبيس من ضبط كلاً من صابر . ف . أ – وشهرته صابر دعبس –30 سنة– عاطل – ومقيم ببندر بلبيس – سبق إتهامه فى قضية قتل – ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 5 قضايا سرقة سيارات بالإكراه، وأحمد . س . ع – وشهرته أحمد شربوله –24 سنة – عاطل – ومقيم ببندر بلبيس – مطلوب ضبطه وإحضاره فى 5 قضايا سرقة سيارات بالإكراه، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش، وطلقتان من ذات العيار، و( 65 ) تذكرة لمخدر الهيروين وزنت ( 65 جرام).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الوقائع المطلوب ضبطهم فيها ، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.