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"الحسد" يجذب نساء السعودية في عرض مسرحي

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"الحسد" يجذب نساء السعودية في عرض مسرحي "الحسد" يجذب نساء السعودية في عرض مسرحي

يبدأ اليوم، ولمدة ثلاثة أيام، عرض المسرحية النسائية الكوميدية الاجتماعية "من عيوني"، التي تقيمها أمانة منطقة العاصمة الرياض، على مسرح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

العرض من تأليف وإخراج وبطولة الفنانة أمل حسين، التي صرحت لـ"سيدتي نت" بأنّ العرض المسرحي الجديد يدور في إطار اجتماعي كوميدي خفيف ويبحث في بعض مشكلات المرأة داخل المجتمع السعودي.

وأوضحت حسين أنها إضافة إلى كتابة "من عيوني" تقوم ببطولة المسرحية، إلى جانب عدد من الفنانات السعوديات، منهنّ: سارا الجابر وسمر فرج وعهد اليحيى وفاطمة المرجان.

وأكدت أمل حسين أنّ العرض المسرحي "من عيوني" يناقش قضية تطرح لأول مرة على خشبة المسرح السعودي، وهي الحسد والعين؛ وهي الظاهرة التي تأخذ حيّزاً كبيراً من اهتمام وحديث النساء في المجالس، ما يجعل من المهمّ التطرق إليها، وإرشاد النساء إلى الطرق الصحيحة للتحفظ منها بالطرق الشرعية.

ولفتت الفنانة حسين إلى أنها بصدد كتابة مسرحية نسائية أخرى لأمانة الرياض، ومن المتوقع أن تُعرض قريباً.

 

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