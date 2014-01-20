رونالدو: سأواصل اللعب لأعوام عديدة فأنا لازلت شابا

لشبونة، (إفي): أكد نجم كرة القدم وأفضل لاعب في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم أنه يريد مواصلة اللعب لأعوام عديدة وأنه لا يزال شابا، وذلك عقب تسلمه اليوم أحد أعلى الأوسمة من الرئيس البرتغالي أنيبال كافاكو سيلفا.

وقال مهاجم ريال مدريد الذي سيكمل الشهر المقبل عامه الـ29 "هذه هي حياتي ومهنتي وعشقي. أريد مواصلة اللعب للعديد من الأعوام. فأنا لازلت شابا صغيرا".

وأضاف رونالدو الذي حاز مؤخرا على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثانية في مشواره، تعليقا على حصوله على وسام (إنفانتي دوم إنريكي) بدرجة الضابط الأعظم "سيكون أفضل إذا ما حصدت المزيد من الجوائز الفردية أو الجماعية".

وشدد اللاعب البرتغالي المولود في فونشال (جزيرة ماديرا) يوم 5 فبراير 1985 أن "طموحه الأكبر التتويج بلقب كأس عالم أو أمم أوروبا" مع منتخب بلاده، الذي ارتدى قميصه في 109 مناسبات، وسجل معه 47 هدفا.

وطالب (الدون) بضرورة أن يفكر منتخب بلاده في كل مباراة على حده خلال المونديال، حيث تلعب البرتغال في المجموعة السابعة مع ألمانيا والولايات المتحدة وغانا.

وحضر حفل تكريم رونالدو بقصر بيليم الرئاسي العديد من الشخصيات، بينهم رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، ووكيل اللاعب، جورجي مينديس، ووزير الرئاسة في البرتغال لويس جويديس، ورئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو جوميش.

وفي عالم كرة القدم البرتغالية، يعد الراحل إزيبيو، أسطورة بنفيكا، الوحيد الذي كُرم بوسام أرفع من كريستيانو.

ويأتي حصول كريستيانو على وسام "الضابط الأعظم" بعد عشر سنوات من حصوله أيضا وزملائه بمنتخب البرتغال على نفس الجائزة ولكن بدرجة "ضابط" بعدما حقق منتخب "برازيل أوروبا" وصافة أمم أوروبا 2004.