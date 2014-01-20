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ألمانيا تطور تكنولوجيا جديدة لقطارات بسرعة تسعة أضعاف سرعة الصوت

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ألمانيا تطور تكنولوجيا جديدة لقطارات بسرعة تسعة أضعاف سرعة الصوت ألمانيا تطور تكنولوجيا جديدة لقطارات بسرعة تسعة أضعاف سرعة الصوت

كتب : نادية الدكروري منذ 47 دقيقة

إستطاعت السكك الحديديه الألمانية"Deutsche Bundesbahn"التوصل لتكنولوجيا متقدمة أكثر آماناً و بسرعات تماثل سرعة المركبات الفضائية.

عمد الفريق البحثي الألماني لإختبار التكنولوجيا الجديدة بإستخدام ما يسمي بالفرامل الهيدروليكية و الإستعانة بأجهزة إستشعار خاصة تحقق سرعات تماثل سرعة دخول المركبات الفضائية لدخول الغلاف الجوي للأرض.

ترجع التكنولوجيا الجديدة لأبحاث الشركة الألمانية " Hyperschall Technologie Göttingen" ، التي عمدت علي محاكاة الديناميكا الهوائية التي تصل سرعتها تسعة أضعاف سرعة الصوت، ووضعت الشركة مقاييس دقيقة لهذه الإختبارات لما يضمن آمان رحلات القطار.

تساعد أجهزة الإستشعار من إثبات صحة المعادلات النظرية الديناميكية الهوائية للتنبؤ أشبه بالتكنولوجيا الفضائية، و أظهرت إختبارات الشركة أداءاً متميزاً للفرامل الجديدة للقطار.

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