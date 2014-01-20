رئيس جنوب السودان يدعوالبرلمان إلى إعلان الطوارئ فى ولاية أعالى النيل

جوبا (د. ب.أ)

طلب رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، من البرلمان الموافقة بشكل عاجل على إعلان حالة الطوارئ فى ولاية أعالى النيل الغنية بالنفط ، حيث تدور الاشتباكات بين قوات الحكومة والمتمردين.

وحسب وثيقة نشرها البرلمان اليوم الاثنين، طلب سلفا كير قطع عطلة البرلمان وعقد جلسة طارئة لتمرير قرار إعلان حالة الطوارئ خلال 15 يوما.

وتدور الاشتباكات بين الجيش والمتمردين المؤيدين لنائب سلفا كير سابقا رياك مشار، من أجل السيطرة على عاصمة الولاية مدينة مالكال التى تبادل الجانبان السيطرة عليها مرارا.

وفى غضون ذلك، أعلن متحدث عسكرى اليوم الاثنين أن قوات حكومة جنوب السودان هزمت المتمردين فى مالكال.

وقال الكولونيل فيليب أجوير إن الجيش "طرد المتمردين من مدينة مالكال بعد أسبوعين من القتال".

كما يسعى سلفاكير لإعلان حالة الطوارئ فى ولايتى جونقلى ويونيتى(الوحدة) وسيطرت قوات الحكومة على بور عاصمة جونقلى مطلع هذا الأسبوع وتغلبت قوات الحكومة أيضا على المتمردين فى بانتيوعاصمة يونيتى فى العاشر من يناير الجارى.

واندلع الصراع على السلطة بين سلفا كير ومشار فى يوليو الماضى عندما أقال سلفا كير نائبه سابقا مشار وحكومته بالكامل، وفى منتصف الشهر الماضى، اندلع القتال بين الحرس الرئاسى وسرعان ما اتسع نطاقه ليتفشى فى أنحاء البلاد.

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