"الشعبية لتأييد السيسى" تستأنف تحرير التوكيلات بالإسماعيلية

أصدرت الجبهة الشعبية لتأييد السيسى رئيسا بالإسماعيلية بيانا اليوم، الاثنين، أكدت فيه على استئناف تحرير التوكيلات بالمحافظات اليوم، وجمع أكثر من ألف توكيل خلال ساعتين، بالإضافة إلى مليون توكيل رسمى تم تجميعها قبل استئناف المبادرة التى بدأت منذ فبراير لترشح الفريق الأول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع رئيسا لجمهورية مصر العربية.

وأشار البيان إلى ترحيب المواطنين بالتوكيلات، معلنين دعمهم الكامل والمشاركة فى تدشين المبادرة غدا الثلاثاء 21 يناير ٢٠١٤ الساعة 12ظهراً أمام الشهر العقارى بشارع السكة الحديد أمام السلم الأزرق، ثم الانتقال لباقى المحافظات لمواصلة تحرير التوكيلات لمطالبة الفريق السيسى بالترشح لرئاسة الجمهورية، ثم سيتوجه وفد من المبادرة يوم الأحد القادم لتسليم التوكيلات بوزارة الدفاع ومطالبة القوات المسلحة تشجيع الفريق "عبد الفتاح السيسى" على اتخاذ هذه الخطوة التى يتمناها كل شعب مصر من أجل دعم الاقتصاد المصرى وللحفاظ على الوطن، وهذا بمثابة أمر وتكليف لزعامة الأمة العربية.

وسيكون غداً الثلاثاء 21 يناير أول يوم لتدشين المبادرة بالإسماعيلية لتفويض السيسى رجل المهام الصعبة بالترشح رئيسا لمصر.

ودعا شريف عماد الدين، منسق الجبهة، جموع الشعب المصرى التوجه إلى الشهر العقارى لعمل توكيلات باسم المواطن عبد الفتاح حسين خليل السيسى وتسليمها إلى مقر المبادرة.

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