النائب البحرينى أحمد الساعاتى يستقبل السفير الروسى بالمنامة

استقبل النائب البحرينى أحمد الساعاتى بمجلس النواب أمس، فيكتور سمير نوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.

واستعرض السفير مع النائب نتائج زيارة فيكتور زوبكوف الممثل الشخصى للرئيس الروسى لمملكة البحرين، لحضور معرض الطيران الدولى الذى اختتم السبت الماضى.

وأشاد السفير بنتائج هذه الزيارة ولقاءت المبعوث مع جلالة الملك وكبار المسئولين وكذلك للاهتمام الرسمى والإعلامى بزيارة المبعوث، معربا عن أمله فى أن تترجم إلى خطوات عملية، لتطوير العلاقات ببن روسيا والبحرين فى كافة المجالات.

وجدد السفير للنائب موقف بلاده الداعم لحوار التوافق الوطنى بمشاركة الأطراف البحرينية وبدون تدخل خارجى، للوصول الى نتائج توافقية بينها تسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار والتقدم فى البلاد.

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