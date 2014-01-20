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أحمد موسى: "منصور" سيعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين

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أحمد موسى: "منصور" سيعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين أحمد موسى: "منصور" سيعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين

كتب : الوطن الأحد 19-01-2014 23:58

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المستشار عدلي منصور سيصدر قرارا بعد أسبوعين بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، منوها بأن الرئيس سيعلن أيضًا عن موعد الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن القوات المسلحة ستبدأ من يوم الخميس المقبل، الاستعداد لاحتفالات ذكرى 25 يناير.

وأوضح موسى، في برنامجه "الشعب يريد" على قناة التحرير، أن يوم الأربعاء المقبل، سيشهد احتفالًا بعيد الشرطة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية عدلي منصور سيلقي كلمة بأكاديمية الشرطة؛ احتفالا بهذه المناسبة.

وشدد الإعلامي على مطالبة جموع الشعب المصري بالاحتشاد يوم 25 يناير المقبل؛ للاحتفال ومطالبة الفريق أول عبدالفتاح بالترشح لرئاسة الجمهورية.

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