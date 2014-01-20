العليا للانتخابات: ليس من العدل تخصيص لجنة لـ"مبارك" بسبب حالته الصحية وتجاهل باقي المرضى

المستشار هشام مختار: "مبارك" و"مرسي" كان يحق لهما التصويت في الاستفتاء

كتب : محمد عاشور الإثنين 20-01-2014 00:18

قال المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن من وافق في الاستفتاء على دستور الإخوان، 12 مليون مواطن، بينما وافق على دستور الجديد، 20 مليون ناخب.

وأضاف مختار، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن نسبة مشاركة الوافدين كانت 2.1% من إجمالي المشاركين في استفتاء 2014، مؤكدا أن هذه النسبة ليست كبيرة، وتابع "نسبة التصويت بنعم كانت مذهلة".

من ناحية أخرى أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة رفضت طلب الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتخصيص لجنة له ولزوجته للإدلاء بصوتهما، مشيرا إلى أنه من غير العدالة أن يتم تخصيص لجنة للرئيس الأسبق حسني مبارك، بحجة مراعاة حالته الصحية، وتابع: "إذا وافقنا على طلب مبارك فكان علينا تخصيص لجنة لكل المرضى في المستشفيات"، موضحا أن مبارك مخلى سبيله، وكان له حق التصويت في اللجنة الانتخابية المقيد بها.

وأشار مختار، إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الإخوان لم يتقدموا بطلب للتصويت في الاستفتاء، لافتا إلى أن مرسي لم يصدر ضده حتى الآن أي أحكام، وكان له حق التصويت إذا كان مقيدا في جداول الناخبين.