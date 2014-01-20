أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

العليا للانتخابات: ليس من العدل تخصيص لجنة لـ"مبارك" بسبب حالته الصحية وتجاهل باقي المرضى

Google+ Print
العليا للانتخابات: ليس من العدل تخصيص لجنة لـ"مبارك" بسبب حالته الصحية وتجاهل باقي المرضى العليا للانتخابات: ليس من العدل تخصيص لجنة لـ"مبارك" بسبب حالته الصحية وتجاهل باقي المرضى
المستشار هشام مختار: "مبارك" و"مرسي" كان يحق لهما التصويت في الاستفتاء

كتب : محمد عاشور الإثنين 20-01-2014 00:18

قال المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن من وافق في الاستفتاء على دستور الإخوان، 12 مليون مواطن، بينما وافق على دستور الجديد، 20 مليون ناخب.

وأضاف مختار، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن نسبة مشاركة الوافدين كانت 2.1% من إجمالي المشاركين في استفتاء 2014، مؤكدا أن هذه النسبة ليست كبيرة، وتابع "نسبة التصويت بنعم كانت مذهلة".

من ناحية أخرى أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة رفضت طلب الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتخصيص لجنة له ولزوجته للإدلاء بصوتهما، مشيرا إلى أنه من غير العدالة أن يتم تخصيص لجنة للرئيس الأسبق حسني مبارك، بحجة مراعاة حالته الصحية، وتابع: "إذا وافقنا على طلب مبارك فكان علينا تخصيص لجنة لكل المرضى في المستشفيات"، موضحا أن مبارك مخلى سبيله، وكان له حق التصويت في اللجنة الانتخابية المقيد بها.

وأشار مختار، إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الإخوان لم يتقدموا بطلب للتصويت في الاستفتاء، لافتا إلى أن مرسي لم يصدر ضده حتى الآن أي أحكام، وكان له حق التصويت إذا كان مقيدا في جداول الناخبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط

الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب