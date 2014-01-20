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محافظ الفيوم: حزب النور شريك أساسى فى عملية الاستفتاء

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محافظ الفيوم: حزب النور شريك أساسى فى عملية الاستفتاء محافظ الفيوم: حزب النور شريك أساسى فى عملية الاستفتاء

أكد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم أن حزب النور قام بدور أساسى فى عملية الاستفتاء وأعطى شرعية للتصويت، كما جعل المواطن بصفة عامة يشعر بالأمان والطمأنينة، وهذا ما جعله يذهب للإدلاء بصوته.

جاء ذلك خلال لقاء خاص مع اللجنة الإعلامية لحزب النور بالمحافظة، وكان حزب النور بالفيوم قد قام بتعليق لافتات بالشوارع الرئيسية يشكر فيها المواطنين على مشاركتهم الفعالة فى عملية الاستفتاء.

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