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عصام الأمير: نسقنا مع الفضائيات الخاصة حول الاستفتاء

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عصام الأمير: نسقنا مع الفضائيات الخاصة حول الاستفتاء عصام الأمير: نسقنا مع الفضائيات الخاصة حول الاستفتاء

كتب : انتصار حسني منذ 58 دقيقة

قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لـ"الوطن": "في إطار الاستعدادات للحدث الوطني الكبير، وهو الاستفتاء على الدستور، تم التنسيق بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمحطات التليفزيونية المصرية الخاصة، على التعاون وتوفير كل الإمكانيات بين بعضهم البعض، من أجل التغطية المثالية لهذا الحدث الوطني المهم، وتم هذا الاتفاق عقب الاجتماع بين ممثلي الاتحاد ورؤساء وأصحاب المحطات المصرية الخاصة، بحضور عدد من كبار المسئولين في الدولة، وسيستمر هذا التعاون الكامل حتي انتهاء موعد الاستفتاء مساء الغد".

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