مباحثات «كيري» في الفاتيكان تتركز على سوريا وفلسطين وأفريقيا

قال المتحدث باسم الفاتيكان إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والمسؤول الثاني في الفاتيكان، المونسينيور بيترو بارولين، الثلاثاء، بحثا الأزمات في سوريا وأفريقيا والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وملف إصلاح النظام الصحي في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه تم بحث الوضع في الشرق الأوسط والحرب في سوريا، والتحضير لمؤتمر «جنيف 2» والتذكير بموقف البابا من السلام.

وتابع أنه تم بحث المسائل الداخلية الأمريكية، خصوصًا إصلاح النظام الصحي الذي تنتقده الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية، وانعكاساته على الضمانات للحرية الدينية.