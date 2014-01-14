أخبار عاجلة

مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مباحثات «كيري» في الفاتيكان تتركز على سوريا وفلسطين وأفريقيا

Google+ Print

قال المتحدث باسم الفاتيكان إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والمسؤول الثاني في الفاتيكان، المونسينيور بيترو بارولين، الثلاثاء، بحثا الأزمات في سوريا وأفريقيا والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وملف إصلاح النظام الصحي في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه تم بحث الوضع في الشرق الأوسط والحرب في سوريا، والتحضير لمؤتمر «جنيف 2» والتذكير بموقف البابا من السلام.

وتابع أنه تم بحث المسائل الداخلية الأمريكية، خصوصًا إصلاح النظام الصحي الذي تنتقده الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية، وانعكاساته على الضمانات للحرية الدينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية