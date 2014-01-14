ما أفضل الوجبات المناسبة للطلاب ليلة الامتحان؟

تزداد حده التوترات والقلق خلال فترات الامتحانات، حيث أرسلت قارئة تسأل: امتحانات ابنى على الأبواب، وأريد نظاما غذائيا جيدا يساعده على التركيز فى الامتحان؟

يجيب على هذا التساؤل الدكتور صبحى عيد، استشارى التغذية العامة وعلاج السمنة والنحافة، قائلا: يفضل للطالب تناول وجبات متوازنة غذائية، بحيث يحصل على البروتين والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى طبق السلطة.

وأضاف "عيد": هناك نصيحة لكل الطلاب بتناول معلقة من العسل، ويتم عصر نقطتين من الليمون، قبل الإفطار، بالإضافة إلى ضرورة تناول وجبة غنية بالبروتين، حتى تعطى أكبر قدر من الشبع، بالإضافة إلى أنها تزيد من نشاط الطالب أثناء المذاكرة، مع ضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة المشبعة بالدهون والسكريات كالحلاوة أو الشيكولاتة.

وقال "عيد": من أمثلة تلك الوجبات معلقتان من الأرز أو المكرونة، بالإضافة إلى ربع فرخة أو قطعه لحم، طبق سلطة، وبعد تناول الطعام بساعة على الأقل، يمكن تناول ثمرة من الفاكهة، ويفضل أن تكون تفاحا أو برتقالا، ويجب ألا تحتوى الوجبة على نسبة عالية من الدهون أو الأطعمة المحمرة، لأنها تزيد الوزن، وتعمل على ارتخاء العضلات، وتقلل القدرة على الاستيعاب والفهم.

ويشير إلى أن وجبة العشاء تكون قبل النوم بساعتين، وتكون خفيفة، مثل علبة من الزبادى ومعها نصف رغيف وقطعة جبن، بالإضافة إلى ثمرة من الفاكهة الحلوة أو الغنية بالسكر، كما يمكن تناول كوب من اللبن الدافئ (ليس الساخن) قبل النوم من أجل الحصول على راحة تامة، مؤكدا ضرورة تناول وجبة إفطار خفيف قبل دخول الامتحان، تحتوى بشكل أساسى على كوب من اللبن، ويمكن إضافة معلقة من عسل النحل، حيث يعتبر العسل من المصادر الغذائية التى تحتوى على عناصر غذائية من الدهون والكالسيوم، بالإضافة إلى أنه مصدر للنشويات، ومع كوب اللبن، يمكن تناول سندوتش خفيف نصف رغيف بلدى، يحتوى على قطعة جبن، أو بيضة، ويعمل ذلك على زيادة التركيز والقدرة على التذكر أثناء الامتحان.

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