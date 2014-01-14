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الحكومة التركية تؤكد عدم تراجعها عن مشروع القانون الخاص بالقضاء

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الحكومة التركية تؤكد عدم تراجعها عن مشروع القانون الخاص بالقضاء الحكومة التركية تؤكد عدم تراجعها عن مشروع القانون الخاص بالقضاء

تركيا

أكد نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم التركية، بولنت آرينتش أنه من غير الوارد سحب مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الذي يرمي لإجراء تعديلات في بنية المجلس.

وشدد  في مؤتمر صحفي، عقده بعد إنتهاء اجتماع مجلس الوزراء بأنقرة اليوم الثلاثاء ، على ضرورة إجراء التغييرات والتعديلات الضرورية في بنية المجلس.

وردا على سؤال بشأن انتقاد الاتحاد الأوروبي للمشروع الذي يهدف لإحداث تعديلات في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين ، قال آرينتش: “أعتقد أنه ليس صحيحا أن يقوم الاتحاد الأوروبي بانتقاد أو حتى الإدلاء بتصريحات بشأن مشروع قانون يناقش في البرلمان التركي”.

أ ش أ

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