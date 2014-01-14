"علاوي": زيارة "بان كي مون" للعراق غير ناجحة

..والزيارة اقتصرت على إعطاء المحاضرات

كتب : أ.ش.أ منذ 18 دقيقة

وصف رئيس ائتلاف "العراقية الوطنية" إياد علاوي، زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى العراق أمس الاثنين بأنها "غير ناجحة".

وقال علاوي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن "زيارة بان كي مون غير ناجحة واقتصرت على إعطاء المحاضرات حول مسألة الإرهاب ومحاربته"، مضيفا "كان على الأمين العام للأمم المتحدة أن يلتقي رؤساء عشائر الأنبار وليس المسؤولين الحكوميين".

ولفت رئيس ائتلاف العراقية الوطنية إلى أن دور الأمم المتحدة دور بائس وضعيف ليس في العراق فحسب، وإنما في امتداد ساحات التوتر في عموم منطقة الشرق الأوسط الكبير.

وتابع "أن حل الأزمة في جذورها هو حل سياسي ويتمثل في توجه وحشد الطاقات الوطنية بالكامل لمواجهة القاعدة، وما لم يكن هناك حلا سياسيا فلا جدوى من محاربة المدنيين في الأنبار أو غير الأنبار".

وشكك علاوي، بحسب البيان، في رغبة واشنطن لحل الإشكالات في المنطقة، حيث وصفها بأنها "تعقد الأجواء"، لأنها لا تمتلك سياسة واضحة في مكافحة الإرهاب، موضحا أنه كان لواشنطن بعض التصرفات التي أدت إلى تصعيد الأوضاع الإرهابية في المنطقة، وبروز قوى متطرفة في منطقة الشرق الأوسط الكبير.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصل أمس إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، والتقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ثم توجه صباح اليوم إلى إقليم كردستان حيث التقى مسعود بارزاني رئيس الإقليم وقام بجولة تفقدية في مخيم كوركوسك للاجئين السوريين.