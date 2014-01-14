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الدمايطة يستقبلون قائد الجيش الثاني بحفاوة.. ويطالبون بترشح "السيسي" للرئاسة

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الدمايطة يستقبلون قائد الجيش الثاني بحفاوة.. ويطالبون بترشح "السيسي" للرئاسة الدمايطة يستقبلون قائد الجيش الثاني بحفاوة.. ويطالبون بترشح "السيسي" للرئاسة
"وصفي" يصافح الأهالي ويشير لهم بعلامات النصر

كتب : سهاد الخضري وماهر هنداوي منذ 7 دقائق

احتشد الآلاف من أبناء محافظة دمياط في تظاهرة حب وعرفان بالجميل، باستخدام الطبل البلدي تأييداً للقوات المسلحة، أثناء استقبالهم اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، معبرين عن تأييدهم لترشح الفريق لمنصب الرئاسة، وذلك اثناء تفقده عددا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

واكتفى "وصفي" بمصافحة الأهالي، مشيراً لهم بعلامات النصر، فيما رفعت السيدات صور الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

ورافق "وصفي"، اللواء محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، واللواء صلاح سرايا، قائد الفرقة 18 ومسؤول لجان التأمين.

يأتي ذلك بينما نظم العشرات من أعضاء الجماعة الإرهابية مسيرة انطلقت من أمام مسجد عبدالغني بشرباص، في اتجاههم إلى ميدان سرور، وهناك تصدى لهم الأهالي بعد ترديدهم هتافات مناهضة للجيش والشرطة.

من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أنه تم تغيير رئيس لجنتى 37و38 بمدرسة السلطان بدوي، بمدينة السرو بمركز الزرقا، ويدعى المستشار "أحمد .ي.م"، لقيامه بتوجيه الناخبين للتصويت بـ"لا" خلال الاستفتاء.

وأفاد مصدر مسؤول بمديرية الأمن بأنه تم ضبط قنبلة يدوية بدائية الصنع بالقرب من مدرسة عمر بن عبدالعزيز بمدينة دمياط الجديدة.

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