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حزب التحرير التونسي يصف الدستور الجديد بـ"الاستعماري"

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حزب التحرير التونسي يصف الدستور الجديد بـ"الاستعماري" حزب التحرير التونسي يصف الدستور الجديد بـ"الاستعماري"

كتب : وكالات منذ 6 دقائق

عبر حزب "التحرير" السلفي التونسي عن رفضه التام لمشروع الدستور التونسي الجديد، الذي تجرى المصادقة على فصوله في المجلس الوطني التأسيسي.

وأكد المسؤول في حزب التحرير بـ"القيروان" عز الدين العويشاوي خلال حلقة حوار، على أن الدستور الجديد يخالف العقيدة الإسلامية ويخالف أحكام الشرع، ووصفه أيضاً بالدستور الاستعماري، معللاً ذلك بأن الدول الاستعمارية هى التي تقف وراء صياغته وفق تأكيده، ودعا العويشاوي المواطنين إلى الآخذ بدستور الإسلام القائم على العقيدة الإسلامية والمستمد من شرع الله.

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