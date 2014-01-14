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تونس تحيي ذكري ثورتها قبل المصادقة على الدستور

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تحتفل تونس، الثلاثاء، بالذكرى الثالثة لثورتها، بينما مازالت المصادقة على الدستور، التي كانت متوقعة في هذا التاريخ، متعثرة بسبب خلافات سياسية، وشارك القادة التونسيون، صباح الثلاثاء، في وقفة أمام رفع العلم في ساحة القصبة في قلب تونس.

ووقف الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء المستقيل، علي العريض، وخليفته مهدي جمعة، مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في هذه المبادرة.

ومن المقرر أن تخرج تظاهرات تلبية لنداء حركة النهضة الإسلامية في جادة شارع الحبيب بورقيبة، معقل الثورة التي أطاحت بالرئيس، زين العابدين بن علي، في 14 يناير 2011.

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