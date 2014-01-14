زياد بهاء الدين: شرعية الدستور تأتى من حجم الاستفتاء عليه

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، إن شرعية الدستور تأتى من حجم الاستفتاء عليه.

وأضاف بهاء الدين- فى تصريحات له عقب إدلائه بصوته فى لجنة كلية التربية الرياضية بالزمالك- أن الاستفتاء الذى يتم اليوم، هو رسالة للشعب المصرى كله بأن صوته فى التصويت والانتخابات لا يضيع هدرا تحت أى ظرف.

وأشار بهاء الدين إلى أن كل مواطن له رأى يجب أن يقوله، ولابد أن يدافع عن حقه، ويعرف أن هذا حق له تكتسبه الشعوب بتضحياتها ومجهودات هائلة.

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