"إينوك" الإماراتية تصدر منتجات نفط لتنزانيا لأول مرة

قالت مصادر فى الصناعة، اليوم الثلاثاء، إن شركة نفط الإمارات الوطنية (اينوك) فازت بمناقصة لتوريد منتجات نفط لتنزانيا لأول مرة فى مؤشر على أن الشركة قد تتوسع فى أنشطة التجارة.

وفازت الشركة المملوكة للحكومة بالعقد من مؤسسة تنسيق واردات النفط لتوريد نحو 170 ألف طن من المنتجات النفطية تسليم فبراير بعلاوة سعرية، مرجحة تقدر فى المتوسط عند 44 دولارا للطن فوق أسعار خامات الشرق الأوسط.

وذكر أحد المصادر أنه سبق للشركة توريد وقود لدول أفريقية، ولكنها المرة الأولى التى تصدر فيها لتنزانيا، وقال مصدر آخر "تباطأ الطلب فى آسيا كثيرا، لذا من المحتمل أن تكون اينوك تبحث عن أسواق أخرى لتنويع محفظتها".

وتعمل "اينوك"- بحسب الموقع الإلكترونى للشركة- فى مجالات الإمداد والتجارة والتكرير والمرافئ والتسويق والتجزئة والتنقيب والإنتاج.

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