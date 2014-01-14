خدعوك فقالوا.. الليزر ينهى على الشعر بلا رجعة

تسأل "ناهد على" (34 عاما): أريد وسيلة تقضى على الشعر تماما ونموه فى الجسم إلى الأبد، لأننى طالما عانيت من نمو كثيف للشعر، وعلمت أن الليزر وسيلة ممتازة، فهل الليزر يقضى على نمو الشعر بحيث لا ينمو مطلقا بعد ذلك؟

يجيب الدكتور أيمن محمد، أخصائى الجلدية، بالنفى التام، فلا توجد وسيلة يمكنها منع الشعر من الإنبات تماما، أى تقضى عليه نهائيا، فهذا مناف للطبيعة، واشتهر عن الليزر كوسيلة بعض المعتقدات الترويجية الخاطئة، بأنه ينهى على الشعر تماما، ولا يجعله ينمو مرة أخرى وكأنه سحر، وهذا المفهوم خاطئا.

والتصحيح، أن الليزر كوسيلة يعمل على القضاء على الشعر لمدة معينة، أى يقضى على إنباته لفترة معينة، ولكن بعد ذلك يبدأ الشعر فى النمو مرة أخرى، واستخدام الليزر يعمل على إبطاء وتقليل نموه شيئًا فشيئًا، فهو يعمل على تقليل الإنبات وتخفيفه تدريجيا.

والميزة فى الليزر أنه يجعل نمو الشعر بطيئا وخفيفا وقليلا، ليس كما كان فى السابق، وهنا يكمن سره، فهى أفضل كثيرًا مما كان عليه الشعر سابقا.

ولذا يجب على السائلة عرض الحالة على طبيب جلدية مختص فى العلاج بالليزر، ليؤكد مدى إمكانية استخدامها لهذه الوسيلة لإزالة الشعر، خاصة وأنها تعانى من نمو كثيف للشعر، وهى حالة شائعة، كما أنه شاع استخدام الليزر فى علاج مثل هذه الحالات.

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