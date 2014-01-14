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خبراء المفرقعات بأسوان يتأكدون من خلو لجان الاستفتاء من المتفجرات

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خبراء المفرقعات بأسوان يتأكدون من خلو لجان الاستفتاء من المتفجرات خبراء المفرقعات بأسوان يتأكدون من خلو لجان الاستفتاء من المتفجرات

ارشيفية

صرح اللواء حسن السوهاجي مدير امن اسوان ان المديريه استلمت المقرات الانتخابيه أمس الإثنين  مع القوات المسلحه وتم نشر الاكمنه الثابته والمتحركه بمداخل ومخارج المدينه والمراكز ومنع اي سيارات تتواجد بمحيط اللجان الانتخابيه.

كما تم اصدار اوامر مشدده للدفاع المدني بعمل مسح شامل لجميع اللجان من خبراء المفرقعات للكشف علي المتفجرات وتم عمل مجموعات قتاليه من المباحث وقوات الامن بالاشتراك مع الامن المركزي للمرور الدائم بمحيط جميع اللجان والتدخل الفوري في حاله حدوث اي شيء يهدد الامن ويعرقل العمليه الانتخابيه وتم تكليف جميع قيادات المديريه علي كافه المستويات بمداومه المرور الميداني علي جميع اللجان .

واوضح السوهاجى انه تم تكليف اداره المرور بعمل تحويلات مروريه امام اللجان لتسهيل حركه المرور وتكثيف التواجد الامنى امام مراكز واقسام الشرطة .

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