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الإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بمدينة سبها الليبية

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الإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بمدينة سبها الليبية الإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بمدينة سبها الليبية

إطلاق نار أرشيفية

أعلن بمدينة سبها الليبية،اليوم الاثنين، التوصل إلى مبادرة لوقف إطلاق النار نتيجة الأحداث التي وقعت أمس الأول بمدينة سبها بجنوب ليبيا.

يذكر أن مواجهات مسلحة بين قوات الجيش الليبي ومسلحين من قبائل التبو يدعمهم عدد كبير من قبائل التبو اندلعت أمس بمدينة سبها أسفرت عن سقوط 27 شخصا وإصابة 72 .

وقال عضو وفد مجلس حكماء وأعيان ليبيا للمصالحة الوطنية محمد المبشر في بيان له اليوم ، إنه “بجهود مجلس أعيان ليبيا للمصالحة الوطنية ومجلس أعيان سبها وبالتنسيق مع أعيان ومشايخ الطوارق ، تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار وذلك اعتبارا من عصر اليوم الاثنين وعاشت ليبيا حرة أبية موحدة “.

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