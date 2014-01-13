ساعة الصفر: حصار الإعلاميين واحتلال مدينة الإنتاج والسيطرة على الصعيد

المجموعة الأولى تحاصر منازل 23 إعلامياً بينهم هيكل والجلاد وأديب ومسلم وبكرى وعيسى والإبراشى المجموعة الثانية تحاصر منازل 11 قاضياً.. ورصد تحركات أبناء مؤيدى «خارطة الطريق» المجموعة الثالثة تنسق مع «حازمون» والقوى الإسلامية لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى ثم اقتحام الاستديوهات

كتب : خالد محمد الإثنين 13-01-2014 22:53

تكشف الرسالة الموجهة من محمود حسين، إلى كل من محمود عزت ويوسف ندا، بتاريخ 5 نوفمبر 2013، النقاب عن مهمة خطيرة وضعها التنظيم الدولى للإخوان، لاستهداف منازل عدد من الإعلاميين والصحفيين أبرزهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، ومجدى الجلاد، رئيس تحرير «الوطن»، ومحمود مسلم، مدير التحرير، وإبراهيم عيسى ولميس الحديدى ويسرى فودة، ومحاصرة منازل بعض القضاة، خاصة المسئولين عن ملف محاكمة المعزول محمد مرسى.

وجاء فى نص الرسالة: «الإخوة الأعزاء تحية طيبة وبعد،

مرسل لكم خطة توزيع مهام التحرك والمسئوليات المحددة على المجموعات:

(مهام المجموعة الأولى) وهى المجموعة المسئولة عن محاصرة منازل الإعلاميين والصحفيين، وقد تم تحديد 23 شخصية يتم مراقبتهم عن قرب، مع تحديد ساعة الصفر لمحاصرة منازلهم، وتضم القائمة الأسماء التالية:

1- محمد حسنين هيكل

2- مفيد فوزى

3- عادل حمودة

4- لميس الحديدى

5- عماد أديب

6- مجدى الجلاد

7- لميس جابر

8- خيرى رمضان

9- أحمد موسى

10- عمرو أديب

11- رولا خرسا

12- جمال عنايت

13- يسرى فودة

14-محمود مسلم

15- وائل الإبراشى

16- مصطفى بكرى

17- عبدالرحيم على

18- إبراهيم عيسى

19- جمال فهمى

20- ضياء رشوان

21- جمال عبدالرحيم

22- ياسر رزق

23- أسامة كمال

التوصيات: تتم عمليات المراقبة والرصد وإرسال تقارير يومية عن تحركات هذه الشخصيات وإرسالها إلى غرفة العمليات الموجودة فى قطر، مع التواصل مع أحمد يوسف والدكتور محمود حسين عبر البريد الإلكترونى، وسيتم إرسال وقت التحرك كالمعتاد إلى قائدى المجموعات المختلفة لتفادى وصول أجهزة الأمن لقيادات تلك المجموعات.

(مهام المجموعة الثانية) وهى المجموعة المسئولة مسئولية كاملة عن محاصرة عدد من منازل القضاة والمستشارين وهى القائمة التى أعدت بواسطة شبابنا المسئولين عن غرفة العمليات فى تركيا وتضم القائمة:

1-نبيل صليب

2- أحمد الزند

3-خالد محجوب

4- مصطفى خاطر

5- طارق أبوزيد

6- ماهر سامى

7- تهانى الجبالى

8- مصطفى الكومى

9- على النمر

10- مصطفى سلامة

11- حسين قنديل

(مهام المجموعة الثالثة) يتم التنسيق مع حركة «حازمون» والقوى الإسلامية المختلفة لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى كهدف مهم مع ضرورة محاصرتها بالكامل قبل ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير بفترة لا تقل عن أسبوع ومحاولة الاعتصام داخل وخارج المدينة.

المهام المحددة والتكليفات تتضمن الآتى:

1- محاصرة المدينة والاعتصام خارجها وداخلها.

2- اقتحام الاستديوهات الخاصة بقنوات «سى بى سى» و«القاهرة والناس» و«التحرير» و«أون تى فى»، مع ضرورة الدخول للاستديوهات والاستحواذ على كل الأجهزة بداخلها.

3- استعداد المجموعات المدربة على مواجهة قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين المدينة.

4- تسهيل إجراءات الدخول والتحرك إلى مدينة الإنتاج ويكون فجراً وتنتشر المجموعات بالتنسيق مع إخواننا القادمين من مدينة نصر والسادس من أكتوبر والتجمع الخامس.

5- منع دخول الإعلاميين والعاملين إلى المدينة ومحاصرتها من كل الاتجاهات.

6- منع إذاعة البرامج بالتنسيق مع المجموعات المكلفة بتعطيل العمل داخل المدينة.

مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أنه لا تغيير فى المواعيد إلا من خلال غرفة العمليات المركزية فى قطر وتركيا، والتأكيد على أن موعد التحرك لمدينة الإنتاج الإعلامى قبل أسبوع من ثورتنا المجيدة، ورجاء التنسيق الكامل مع الدكتور محمود عزت وغرفة العمليات فى غزة التى تنسق باستمرار مع إخواننا فى القاهرة.

التكليفات والتوصيات: يتم مد المجموعة بالبيانات والمعلومات اللازمة عن تحركات مجموعة من القضاة والمستشارين مع التواصل المستمر مع عناصرنا الموجودة فى وزارة العدل والمحاكم المختلفة والتنسيق المباشر مع غرفة عمليات القاهرة وأيضاً التواصل المستمر مع غرفتى قطر وتركيا، ومد غرفتى العمليات بالتقارير اللازمة والمعلومات المهمة كل 24 ساعة، فضلا عن التواصل مع كل من الدكتور محمود حسين وأحمد يوسف.

وقد خصصنا مصانع صغيرة موجودة فى عدد من الأماكن لتفصيل الزى العسكرى للجيش والشرطة ويتم توزيع هذه الملابس على العناصر المنفذة لعدد من المهام المهمة، لضمان عدم كشفهم من خلال الأمن واستغلال الأحداث بصورة جيدة.

1 - يتم ارتداء بعض من العناصر الزى العسكرى للشرطة والجيش لبدء تنفيذ عدد من مهام مختلفة وتسهيل عملية التحرك دون رقابة من الأمن.

2- إرسال قائمة بأسماء شخصيات عامة شاركت فى وضع «خريطة الطريق» للبدء فورا فى محاصرة منازلهم ورصد تحركات أبنائهم.

3- ضرورة التظاهر أمام المساجد حتى يتم تصوير الأمر للرأى العام العالمى باعتبار أن القوات تدخل المساجد وغيرها للقبض على المتظاهرين، وفى ذلك الوقت ستكون هناك مجموعات تتظاهر فى أسيوط وسوهاج والمنيا والقاهرة أمام عدد من الكنائس، ويتم المرور من هناك، مع ضرورة السيطرة على محافظات الصعيد والتنسيق الكامل مع الإخوة هناك، ومع بعض الإخوة فى السودان لدخول عدد من الأسلحة إلى الصعيد، وسيشاركنا عدد من الجماعات هناك لمساعدتنا فى الوصول إلى السيطرة على عدد من الأماكن.

وقد اتفق أخونا الجليل طارق الزمر مع عدد من المقربين منه فى الصعيد على «تحمل الأمانة» فى وصول الرسائل المهمة والذى بادر بإرسال الرسائل لمساعدتنا فى عدد من المحافظات المهمة مع الإخوة فى «الجماعة الإسلامية».

4- ضرورة السيطرة على شارع رمسيس كما حدث وقت احتفالات 6 أكتوبر مع ضرورة إغلاق الكوبرى وصعود عناصرنا أعلى المبانى للقيام بعملية المراقبة.

5- ضرورة خلق الأزمات داخل حزب «النور» السلفى واستقطاب عدد من الشباب لتصوير الأمر على أن السلفيين تركوا الدعوة وتفرغوا للسياسة، وبث الشائعات داخل الحزب والبدء فورا فى محاصرة منازل القيادات فى الإسكندرية وعدد من الأماكن المختلفة، مع ضرورة الوصول إلى الشباب بالحزب لاستقطابهم للوقوف صفا مع الإخوان مقابل تقديم دعم مادى كبير لهم والتأكيد على ضرورة تقديم المساندة والمشاركة فى الحياة السياسية بقوة، عكس قياداتهم التى تريد الاستحواذ على كل شىء من المناصب السياسية.

ضرورة البدء فورا فى إحضار ملفات التفاوض بين القيادات السلفية والإخوان وقت حكم الرئيس محمد مرسى، وذلك لبدء تسريب ملخص هذه الاجتماعات وما حدث وكيفية تنازل السلفيين عن الدعوة مقابل الكراسى والمواءمات السياسية، وسيتم تحضير هذه الملفات بواسطة «القزاز» مستشار الرئيس الموجود فى تركيا، وسيجرى إذاعة هذه المستندات ونتائج الاجتماعات على قناة» «الجزيرة» لإنهاء حزب «النور» تماما.

- محاصرة مطار القاهرة: ضرورة الدخول إلى قلب المطار والتظاهر بداخله ومحاولة قطع طريق المطار من خلال مجموعة الاشتباك، لتصوير المسألة للعالم أن فى مصر ثورة، وأن ما يحدث ثورة مكتملة الأركان، ومع العلم أن التظاهر فى صالات المطار ومحاولة منع حركة الطيران تدابير ضرورية حتى لو كان التوقيت دقيقة تعطيل واحدة، ولكن ذلك سيكون له صدى كبير فى العالم من خلال إيقاف حركة الملاحة الجوية، والبدء فى ترويج الإشاعات عن إلغاء عدد من الرحلات، وسيتم نقل ذلك من خلال «الجزيرة» والإيحاء بتوقف حركة الملاحة من خلال «الجزيرة الإنجليزية»، لكى يكون لها أصداء عالمية، وضرورة تواصل التظاهر أمام مطار النزهة فى الإسكندرية والطرق المؤدية له، وسيكون للأمر أصداء ناجحة كبيرة.

- يتم من خلال غرفة عمليات قطر التواصل مع وسائل إعلام أجنبية، وعلى رأسها عدد من وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية والفرنسية كما حدث قبل أحداث «الحرس الجمهورى»، إذ سيكون مسئول الاتصال هو الأستاذ عبدالله الحداد، الذى سيقود المفاوضات مع وسائل الإعلام الأجنبية من لندن، ويتولى فتح اتصالات مباشرة مع عدد من كبريات الصحف العالمية، وقد اتفق الحداد من خلال قناة «الجزيرة» مع «سى إن إن» و«الفرنسية» و«بى بى سى» وعدد من وسائل الإعلام الأخرى لتغطية الأحداث المهمة والكبيرة التى سيكون الإعلام الخارجى شاهداً عليها كحلقة جديدة للتأكيد على ثورتنا.

- ملحوظة: تم اختيار عدد من الفنادق الكبيرة فى قلب العاصمة القاهرة لتكون بها غرفة عمليات ومقر أساسى خلال الفترة القادمة، سيكون بدءاً من يوم 22 يناير، وسيتم تحمل تكاليف الجناح بالكامل لتكون غرفة عمليات مجهزة وكاملة من خلال وسائل مهمة، وسنستطيع من خلال الإخوة إدخال أى شىء للمكان الذى سنقيم فيه.

واخترنا فندق «هيلتون رمسيس» لقربه من ميدان التحرير لنقل كافة المعلومات عن القوات الموجودة للتأمين وتحركاتها، ولكيفية محاصرة الميدان من عدد من الأماكن المختلفة وضرورة صد قوات الأمن من عدد من الأماكن المختلفة.

كما اخترنا عدداً من الفنادق القريبة من رمسيس لمبيت عدد من الإخوة هناك، خاصة المسئولين عن الاتصالات والمسئولين عن التحركات المباشرة، مع ضرورة التأكيد على وجود الأخوات فى عدد من المحافظات وفى القاهرة أيضاً.

- ضرورة الوصول إلى المساجد مبكراً فى فجر 25 يناير، والانتظار بداخلها، والتأكد من وجود الأخوات والأسر هناك مبكراً.

- الحمد الله تم تنسيق مع عدد من بدو الإسكندرية للتظاهر يوم الخامس والعشرين من يناير أمام سجن برج العرب، وسيتم توفير الأوتوبيسات اللازمة لنقل المتظاهرين قبل المظاهرة بفترة كافية.

- ملحوظة: سترافق قناة «الجزيرة» كافة المظاهرات وسيكون عناصرها حلقة الوصل لإبلاغ المعلومات والتحركات إلى عناصرنا وإلى المتظاهرين، بجانب أنه تم الاتفاق مع عدد من السياح القطريين لدخول مصر خفية، لضمان عدم تشكك الأمن فيهم، لتوصيل معلومات مهمة إلى عناصرنا المكلفين بنقل تحركات المظاهرات والمسيرات.



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