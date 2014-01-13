مسيرة ليلية بقرية "سأكس" بالمحلة لتأييد الدستور

نظم أهالى وشباب قرية سأكس التابعة لمركز المحلة الكبرى مسيرة ليلية لحث المواطنين من أبناء القرية والقرى المجاورة على المشاركة فى الدستور غداً.

وخرج العديد من أبناء القرية حاملين صور الفريق أول عبد الفتاح السيسى مطالبيه بالترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وقاموا بترديد هتافات "سيسى سيسى هو رئيسى" و"انزل انزل قول نعم".

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