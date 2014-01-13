أوباما يتوجه إلى المكسيك في 19 فبراير لحضور قمة "دول أمريكا الشمالية"

كتب : أ.ف.ب منذ 43 دقيقة

يتوجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى المكسيك في 19 فبراير، لحضور قمة تجمع قادة دول أمريكا الشمالية، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه اليوم.

وأوضح المتحدث جاي كارني، أن أوباما سيلتقي نظيره المكسيكي إنريكي بينيا نييتو ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر خلال هذه القمة التي ستعقد في مدينة "تولوكا" المكسيكية .

وقال كارني: إن أوباما سيبحث مع الرئيس المكسيكي ورئيس الوزراء الكندي ملفات مهمة للحياة اليومية لجميع سكان أمريكا الشمالية، بينها التنافس الاقتصادي والشراكة والتجارة والاستثمارات إضافة إلى أمن الأفراد.

وسبق أن قام أوباما بزيارة رسمية للمكسيك في مايو 2013. كذلك، ألتقى الرئيسان الأمريكي والمكسيكي خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة "سان بطرسبورج" الروسية في سبتمبر الماضي.