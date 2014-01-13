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خالد يوسف: أتوقع أن يحترم صباحي إرادة الملايين المطالبة بترشح السيسي

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خالد يوسف: أتوقع أن يحترم صباحي إرادة الملايين المطالبة بترشح السيسي خالد يوسف: أتوقع أن يحترم صباحي إرادة الملايين المطالبة بترشح السيسي

كتب : جهاد أحمد الإثنين 13-01-2014 21:05

قال المخرج السينمائي خالد يوسف، إنه لا يتصور نزول حمدين صباحي للانتخابات الرئاسية أمام الفريق حال ترشحه؛ لأن السيسي لن يترشح إلا بإرادة شعبية.

وأكد يوسف خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج مانشيت على قناة "ON TV" على احترام صباحي للإرادة الشعبية، لذلك لا يتوقع نزوله الانتخابات أمام الفريق السيسي؛ حيث إن من المستحيل أن يقف مؤسس التيار الشعبي ضد رغبة الملايين.

وأكد المخرج، أن أي شخص يتمتع بهذا الزخم الشعبي مثل السيسي، عليه الترشح للرئاسة، لأن إرادة الشعوب تحترم، وهي التي أسقطت حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو.

وأضاف يوسف: "هناك بعض الأشخاص يرون مسألة الترشح للرئاسة من منظور آخر، وليس من المهم الإرادة الشعبية، ولكن هذات المنظور من اعتقادي خاطئ".

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