نصائح بسيطة تمكنِك من استقبال سن "اليأس" بصدر رحب

سن اليأس أو سن التمهيد للشيخوخة، مرحلة لا مناص من المرور بها، وكل امرأة تخاف من مجرد التفكير فى خوضها، ولكن لا داع لكل هذا القلق، فمازال بيديك القدرة على استقبالها بصدر رحب، دون أن تسبب لك مشكلات جسدية ونفسية، وعصبية كثيرة.

يؤكد الدكتور محمد المنيسى، استشارى الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، أن الغذاء ونوعية الطعام التى تتناوله المرأة يشكل بشكل غير مباشر ملامح مرحلة اليأس وما بعدها، أى الشيخوخة، فكلنا نعلم أن الغذاء هو العادة اليومية التى تؤثر على أجسادنا، وبالتالى على حياتنا، ولذا فإن طبيعة الطعام، وتكوين وبناء الجسم فى مراحل الطفولة، والمراهقة، والشباب، والنضج، تؤثر بشكل مباشر على شكل وملامح وطبيعة شخصية المرأة فى مرحلة اليأس والشيخوخة، ولذا ينصح المنيسى المرأة ببعض النصائح الغذائية التى تجعل جسمها لا يعانى فى مرحلة اليأس.

أولى هذه النصائح، المياه، فهى أهم سر من أسرار الحياة، فالمياه تحافظ عليك شابة صغيرة، وتجعل جسمك دائما مشبعًا بالترطيب الذى يحتاجه، والاعتياد على شرب المياه منذ الطفولة، بل شرب كميات كبيرة منها، يجنبك كل مشكلات جفاف الجلد والبشرة فى سن اليأس، فتحميك من التجاعيد، كما أنها تحسن وظائف الجسم كافة وتساعد على إذابة الدهون، وبالتالى تحمى جسمك من الترهلات، التى تظهر بشدة فى سن اليأس، وكذلك تحمى من السمنة المفرطة التى تؤثر على العظام والمفاصل، وحركة الجسم، وهى أمور تظهر جلية فى سن اليأس، فسن اليأس يظهر كل الجوانب الضعيفة فى جسم المرأة، التى أهملتها طوال السنوات الماضية، فاحرصى على شرب كميات كبيرة من المياه قبل دخولك مرحلة سن اليأس.

تناولى بعض الأطعمة، التى تحسن أدائك الهرمونى، وتحفز هرموناتك لتظل معك فترة أطول ولا تنضب، مثل الاستمرار فى تناول البلح "التمر"، وكذلك الميرامية التى يجب الحرص على تناولها منذ الشباب.

وعلى المرأة التى تصبح على مشارف سن اليأس، أن تبدأ فى إيقاف بعض العادات الغذائية الخاطئة، كتناول البروتينات والدهون والأطعمة السريعة بكثرة، فهذا يضر بصحتها فى هذه السن بالذات، وعليها التوقف عن شرب المنبهات بكثرة وتناول الينسون، أو القرفة، كمشروبات بديلة، ومفيدة لتنشيط الهرمونات .

لعب الرياضة منذ الطفولة يقى الجسم ويقى المرأة نفسيا وجسديا من مشكلات نفسية وعضوية كثيرة تتوالى عليها بمرورها بسن اليأس، فعليك بالبدء فورا حتى تستقبلى سن اليأس بنفسية أفضل وجسم أكثر رشاقة وقوة، وصحة أفضل، وشيخوخة متأخرة .

مع إقبال سن اليأس نظمى مواعيد وجباتك وكمياتها المعتدلة مع احتوائها على عناصر وفيتامينات كثيرة، واكثرى من تناول الطعام الصحى.

هذا الأسلوب الجديد المنظم فى جميع مناحى الحياة، كالنظام الغذائى، والبدنى والحركى، يؤثر بشكل مباشر على نفسية المرأة، ويجعلها أكثر تقبلا، واستعدادًا لسن اليأس، وأكثر تعاطيًا معه.

لمزيد من أخبار الصحة والطب..

>هشاشة العظام وضعف الكالسيوم الشديد من أسباب خلل مفصل الفك

دراسة: "باراسيتامول" يتسبب فى تعطيل نمو خلايا المخ

استخدام الحامل "البيتادين" يمثل خطورة على الجنين

>