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المايونيز والثوم لشعرك المصبوغ

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المايونيز والثوم لشعرك المصبوغ المايونيز والثوم لشعرك المصبوغ

كثيرة هي المشكلات التي تتعرض لها الفتيات اللاتي اعتدن على صبغ شعورهنَّ، ولتفادي هذه الأضرار ينصح خبراء التجميل باستخدام الأقنعة الطبيعيَّة لمعالجة مشكلات الشعر المصبوغ بدلا من اللجوء إلى المواد الكيميائيَّة التي تزيد من تلف الشعر وتضاعف المشكلة تعقيداً.
خبيرة التجميل سلمى مصطفى تقدم لك عدداً من النصائح للعناية بالشعر المصبوغ والتالف، أهمها قناع الشعر المكون من المايونيز الممزوج بزيت الزيتون، الذي يعدُّ من أكثر المواد الطبيعيَّة المفيدة لعلاج الشعر المصبوغ، وإكسابه حيويَّة، فبعد خلط المكونات جيداً، توضع على الشعر المصبوغ لمدة 15 دقيقة، بعدها يغسل بالماء الفاتر، ويكرر هذا القناع لمدَّة أربعة أيام على مدار ثلاثة أسابيع، بعدها ستلاحظين الفرق.
وهنالك قناع الثوم للشعر فهو أيضاً مفيد جداً للشعر بشكل عام والمصبوغ بشكل خاص، إذ يعيد للشعر قوته ولمعانه، ويتكوّن من: ثلاثة فصوص ثوم، مع إضافة ملعقتين من الحناء وملعقة واحدة من زيت الزيتون، تخلط المكونات جيداً، وتوضع على الشعر لمدَّة ساعة قبل الاستحمام. يكرر القناع مرتين في الأسبوع.

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