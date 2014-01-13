سفير مصر بالسعودية: 98% صوتوا بـ«نعم» للدستور

أعلن السفير عفيفي عبدالوهاب، سفير مصر بالرياض، أن 98% من الناخبين المصريين في المملكة العربية السعودية صوتوا بـ«نعم» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي استمر لمدة 5 أيام في الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري.

وأوضح «عفيفي» في تصريحات صحفية، أن من بين 23 ألفا و651 ناخبًا شاركوا في الاستفتاء، صوت 23 ألفا و11 ناخبا بـ«نعم»، فيما صوت (474) ناخبا بـ«لا»، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 166 صوتًا.

وأشار إلى أن نسبة المصوتين بـ«نعم» في «لجنة الرياض» بلغت 97.8%، بينما بلغت نسبتهم في«لجنة جدة» 98%، فيما بلغت نسبة المصوتين بـ«لا» في «لجنة الرياض» 2.2%، وفي «لجنة جدة» 2%.

وأكد السفير «عفيفي» أن عملية الاقتراع تمت في هدوء ويسر، سواء في مقر السفارة في الرياض أو مقر القنصلية العامة في جدة، مشيدا بالتعاون الكبير من قبل السلطات السعودية طوال فترة الاقتراع، وتسهيل وصول الناخبين إلى مقري السفارة والقنصلية.