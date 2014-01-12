وزير التموين: جماعة الإخوان خونة وعملاء

نفى الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تردد أنه قال إن ثورة يناير نكسة، وإن ثوار 25 يناير خونة وعملاء وإرهابيون قائلاً: "هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح الوزير فى تصريحات اليوم أنه قال خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقد فى محافظة الشرقية أمس لتأييد الدستور، أن الإخوان هم الخونة والعملاء والإرهابيون الذين يخربون البلد لافتًا إلى أنه تم تحريف كلامه للنيل من الحكومة.

وأضاف أن مصر قامت بثورتين عظيمتين هما 25 يناير و30 يونيو لتطهير مصر من الفساد والفاسدين.

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