تعرف على اختيارات لاعبي الزمالك لصاحب الكرة الذهبية

"من سترشح لو كان يحق لك التصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم؟" سؤال وجهه FilGoal.com لنجوم الزمالك.

ويعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن هوية الفائز بالكرة الذهبية التي يتنافس عليها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفرانك ريبري في حفله يوم الأثنين بزيورخ.

عبد الواحد السيد

قال قائد الزمالك: "رغم أن أرقام ريبري الأفضل هذا الموسم، إلا أنها جاءت بفضل مجهود جماعي مع فريقه".

واستدرك مضيفا "ولذلك رونالدو فهو الأجدر باللقب بفضل مشواره مع ريال مدريد، وصعد بالبرتغال إلى المونديال".

محمود فتح الله

قال: "رغم عشقي لبرشلونة وليونيل ميسي، إلا أن رونالدو يستحق بكل تأكيد الجائزة هذا العام".

وأوضح "ميسي تعرض لإصابات طويلة هذا العام، كما أن الجائزة تحتاج إلى تغيير".

محمد إبراهيم

نجم الفريق الأبيض الشاب قال: "رونالدو حقق أرقام مستحيلة هذا الموسم، وصعد بالبرتغال إلى المونديال، ولذلك أراه الأحق بالكرة الذهبية".

أحمد جعفر

قال مهاجم الزمالك: "رونالدو أكثر لاعب أحدث الفارق مع فريقه هذا العام، وصعد بمنتخب بلاده للمونديال".

عمر جابر

أما جابر فقال: "أعشق برشلونة وميسي، ولكن رونالدو هو الأحق بالكرة الذهبية".

واستدرك مازحا "متزعلش مني يا ميسي".