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مؤتمر جماهيرى دعما للدستور فى قرية بالغربية

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مؤتمر جماهيرى دعما للدستور فى قرية بالغربية مؤتمر جماهيرى دعما للدستور فى قرية بالغربية

نظم أهالى قرية دماط التابعة لدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية مؤتمرا جماهيريا دعما للدستور وتوعية المواطنين به وحشدهم للتصويت بـ " نعم" مساء اليوم الأحد, فى ساحة مركز شباب القرية, تحت رعاية عبد الرحمن فكرى الجزار.

حضر المؤتمر جلال شلبى نقيب المحامين بالغربية, وفؤاد عجوة أمين حزب الجيل, ومنى إسماعيل عضو المجلس القومى للمرأة والعمدة حمادة القسط عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مدينة قطور وحشد جماهيرى من أبناء القرية والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية.

وفى كلمته أكد جلال شلبى نقيب المحامين بالغربية أن دستور 2014 من أفضل الدساتير على مستوى العالم , وفى تاريخ , والتصويت بنعم ضرورة حتمية وواجب الوقت للخروج من الأزمة الراهنة بأمان, مطالبا الشعب بالتصويت بنعم، مؤكدا أن نسبة التصويت فى الغربية سوف تتعدى نسبة الـ 80 % وكلها بإيجابية سوف تقول نعم لحسم الصراع بين المؤسسية والقانونية وبين الإرهاب والتطرف.

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