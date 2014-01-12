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مؤتمر لحزب فرسان مصر لدعم الدستور بقصر ثقافة الغردقة

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مؤتمر لحزب فرسان مصر لدعم الدستور بقصر ثقافة الغردقة مؤتمر لحزب فرسان مصر لدعم الدستور بقصر ثقافة الغردقة

عقد مساء أمس حزب فرسان مؤتمرا جماهيريا بقصر ثقافة الغردقة، بالتنسيق مع جمعية أنا مصرى أنا أفتخر، لمناقشة دستور مصر الجديد، وكذلك لشرح برنامج الحزب فى مستقبل مصر السياسى والاقتصادى، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

حضر المؤتمر رئيس حزب فرسان مصر اللواء أركان حرب عبد الرافع درويش، واللواء عبد الهادى رشوان أمين مساعد الحزب، واللواء محمد ربيع أمين حزب الأمانة، بحضور نخبة من السياسيين والإعلاميين والاقتصاديين والرياضيين.

وناقش المؤتمر آلية تفعيل وتكاتف كل القوى الشعبية والسياسية من أجل النهوض بالوطن، وتحقيق آمال الشعب المصرى فى الاستقرار الاقتصادى والسياسى، وتنفيذ خارطة الطريق نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس الحزب أن الحزب يعمل على ثلاثة محاور هامة الشباب والمرأة المعيلة والمعوقين، وأضاف رئيس الحزب أن الجيش المصرى ينفذ إرادة وقرار الشعب.

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