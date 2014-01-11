حسام عيسى: لن يتم استبعاد العاملين بالجامعات من الحد الأدنى للدخل

أكد الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، أنه لا يمكن استبعاد العاملين بالجامعات من الحد الأدنى للدخل، مضيفاً أنه سيتم تطبيق قواعد سيحددها منشور وزارة المالية بهذا الشأن.

ووعد عيسى، خلال لقائه بموظفى الجامعات اليوم، بالعمل على متابعة تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بشأن المطالب الإدارية والتشريعية والمستشفيات الجامعية للعاملين بالجامعات، كما أعلن تبنى وزارة التعليم العالى المقترح الذى تم تقديمه لتفسير كلمه معاونيهم الواردة فى المادة "22" بمسودة الدستور" لكل من يعاون فى تقديم الخدمات بالجامعات والإدارية والتعليم".

وأكد عيسى، أن قرار إنشاء صندوق دعم العاملين بالجامعات من المنتظر أن يتم توقيعه من رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى تأكيده على وزير المالية بسرعة صرف مستحقات العاملين من الصندوق بمجرد صدور القرار الجمهورى.

وفى نهاية الاجتماع، طالب ممثل جامعة المنصورة من الوزير التدخل لتطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات الذى صدر من عام بصرف مبلغ 200 جنية حد أقصى آو 100 جنية كحد ادنى للعاملين بالجامعات.

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