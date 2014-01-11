أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حسام عيسى: لن يتم استبعاد العاملين بالجامعات من الحد الأدنى للدخل

Google+ Print
حسام عيسى: لن يتم استبعاد العاملين بالجامعات من الحد الأدنى للدخل حسام عيسى: لن يتم استبعاد العاملين بالجامعات من الحد الأدنى للدخل

أكد الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، أنه لا يمكن استبعاد العاملين بالجامعات من الحد الأدنى للدخل، مضيفاً أنه سيتم تطبيق قواعد سيحددها منشور وزارة المالية بهذا الشأن.

ووعد عيسى، خلال لقائه بموظفى الجامعات اليوم، بالعمل على متابعة تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بشأن المطالب الإدارية والتشريعية والمستشفيات الجامعية للعاملين بالجامعات، كما أعلن تبنى وزارة التعليم العالى المقترح الذى تم تقديمه لتفسير كلمه معاونيهم الواردة فى المادة "22" بمسودة الدستور" لكل من يعاون فى تقديم الخدمات بالجامعات والإدارية والتعليم".

وأكد عيسى، أن قرار إنشاء صندوق دعم العاملين بالجامعات من المنتظر أن يتم توقيعه من رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى تأكيده على وزير المالية بسرعة صرف مستحقات العاملين من الصندوق بمجرد صدور القرار الجمهورى.

وفى نهاية الاجتماع، طالب ممثل جامعة المنصورة من الوزير التدخل لتطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات الذى صدر من عام بصرف مبلغ 200 جنية حد أقصى آو 100 جنية كحد ادنى للعاملين بالجامعات.

1.jpg

للمزيد من التقارير المصرية..

"العليا للانتخابات" ترسل كشوف القضاة بالاستفتاء للمحاكم والنادى

بالصور.. إضراب طلاب مجمع التعليم التكنولوجى بالأميرية عن الدراسة

"التربية والتعليم": ٦ مدارس إخوانية صرفت رواتب معلميها
>

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365