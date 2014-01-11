نسرين طافش تعتذر عن الدراما الأردنيّة

اعتذرت الفنّانة السّورية نسرين طافش عن المشاركة في المسلسل الأردني "ملحمة الحب والرحيل" الذي يلعب دور البطولة فيه الفنّان الأردني ياسر المصري.

وأشارت طافش إلى أنّ سبب الاعتذار يعود إلى ضيق الوقت لديها، وبسبب تحضيرها حالياً لتصوير فيلم سينمائي يحكي عن القضيّة الفلسطينية.

وفي سياق آخر، اعتذرت طافش عن دور زوجة "أبو عصام" الفرنسيّة في الجزء السادس من "باب الحارة" للمخرج السّوري عزّام فوق العادة، في حين انتهت من تصوير دورها في مسلسل "هدف سامي" الذي كان اسمه "تحالف الصّبّار"، من سيناريو الكاتب اللبناني رائد أبو عجرم، ومن إخراج الإسباني خوسيه ماريا كارو.

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