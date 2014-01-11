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أبو تريكة: اسافر قطر بدعوة من الإخوان؟ أنا ذاهب إلى السعودية

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أبو تريكة: اسافر قطر بدعوة من الإخوان؟ أنا ذاهب إلى السعودية أبو تريكة: اسافر قطر بدعوة من الإخوان؟ أنا ذاهب إلى السعودية

نفى محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل ما تردد عن سفره إلى قطر تلبية لدعوة من التنظيم الدولي للأخوان.

وقال أبو تريكة لـFilGoal.com "لن أسافر إلى قطر، ولم أتلق إي دعوات من التنظيم الدولي للإخوان، الأمر مجرد شائعة شخيفة."

وأضاف أبو تريكة "سأسافر يوم الأحد بإذن الله، ولكن إلى لأداء مناسك العمرة."

أبو تريكة يرتبط إسمه بتظيم الإخوان لمجرد قيامه بدعم محمد مرسي مرشح الجماعة في انتخابات الرئاسة السابقة، والتي فاز بها.

ورغم نفيه في عديد من المواقف والمقابلات انتمائه للجماعة، إلا أنه الشائعات التي تربطه بهم مازالت تثار باستمرار.

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