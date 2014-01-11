ضبط 4 طلاب يدعون لمقاطعة الدستور بالكتابة علي الحوائط بالمنيا‎

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط 4 طلاب يدعون لمقاطعة الاستفتاء علي الدستور باستخدام مادة “الإسبراي” والكتابه علي جدران الحوائط بمركز ملوي جنوب المحافظه ،كما تم ضبط منشورات معاديه للجيش والشرطه والدستور بحوزتهم.

وتلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بقيام 4 طلاب مقيمين بملوي بكتابة عبارات مسيئه للجيش والشرطة علي الجدران.

وانتقل على الفور العميد محمد عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا وتم ضبط عاصم مصطفي 16 سنه طالب ثانوي أزهري , و”أحمد يونس” 21 سنة طالب بكليه الشريعة والقانون , و”محمد حسين” 16 سنة طالب ثانوي أزهري , و”محمد إبراهيم” 16 سنة طالب ثانوي أزهري أثناء قيامهم بكتابة عبارات مسيئه للجيش والشرطه ومقاطعة الدستور علي جدران الحوائط وبحوزتهم إسبراي ومنشورات تدعو لمقاطعة الاستفتاء علي الدستور.