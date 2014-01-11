الأهلي يرفض إعارة جدو للدرجة الثانية

رفض الأهلي المقترح الخاص بإعارة محمد ناجي "جدو" المهاجم الدولي لفريق يلعب في الدرجة الثانية بإنجلترا.

جدو يلعب معارا من الأهلي مع فريق هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن جدو كان سببا رئيسيا في تأهل هال سيتي الموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه هذا الموسم لا يلعب بسبب إصابة أبعدته ثم تألق لافت للمهاجمين الآخرين في الفريق.

وأعلن هال سيتي رغبته في الاحتفاظ باللاعب، وتحدث ستيف بروس المدير الفني للفريق مع جدو، لكن الأخير أبدى تخوفه من الاستمرار على مقاعد البدلاء.

واقترح هال سيتي على اللاعب والأهلي أن يذهب جدو لفريق أخر في الدرجة الثانية بإنجلترا، لكن النادي الأحمر رفض تماما.

وقال هادي خشبة منسق لجنة الكرة بالأهلي إن النادي يرغب في عودة جدو، لو قرر هال سيتي ألا يستمر اللاعب معه.