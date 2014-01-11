علماء روس: "نجم البحر" يحمل موادا تساعد المصابين بالجلطات الدماغية

اكتشف العلماء فى معهد الكيمياء الحيوية بدائرة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، ومعهد البيولوجيا الجزيئية، والفيزياء الحيوية التابعين لأكاديمية العلوم الروسية موادا يحتويها جسم نجم البحر تساعد المصابين بالجلطات الدماغية على استعادة الحواس التى يفقدونها.

وصرح المكتب الإعلامى لدى المعهد- لوكالة أنباء "إيتار تاس" الروسية اليوم "السبت"- بأن المواد المكتشفة تحفز النهايات العصبية على النمو وتحمى الخلايا العصبية من التعرض لنقص الأكسجين، مما يحظى بأهمية كبرى فى معالجة المصابين، وشفائهم من آثار تعرض خلاياهم الدماغية لنقص الأكسجين، والجلوكوز، على خلفية الضرر الذى تصاب به الشرايين الدموية المغذية لخلايا دماغ المصاب.

يذكر، أن معهد الكيمياء الحيوية يجرى على مدار عشرات السنين، الأبحاث على المخلوقات البحرية، بما فيها اللافقاريات، حيث خلص إلى الكثير من العقاقير، والأدوية التى استنبطت من المواد التى تحتويها هذه المخلوقات، بما فيها تلك التى راحت تستخدم للوقاية من الأمراض السرطانية، التى لا تزال قيد الاختبار، واستطاع العلماء الروس على وجه التحديد التوصل العام الماضى إلى عقاقير، ومواد لا تساعد على بطء تفشى الخلايا السرطانية فى جسم الإنسان فحسب، بل والقضاء عليها بالكامل وتخليص المصاب منها.

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