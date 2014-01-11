أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علماء روس: "نجم البحر" يحمل موادا تساعد المصابين بالجلطات الدماغية

Google+ Print
علماء روس: "نجم البحر" يحمل موادا تساعد المصابين بالجلطات الدماغية علماء روس: "نجم البحر" يحمل موادا تساعد المصابين بالجلطات الدماغية

اكتشف العلماء فى معهد الكيمياء الحيوية بدائرة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، ومعهد البيولوجيا الجزيئية، والفيزياء الحيوية التابعين لأكاديمية العلوم الروسية موادا يحتويها جسم نجم البحر تساعد المصابين بالجلطات الدماغية على استعادة الحواس التى يفقدونها.

وصرح المكتب الإعلامى لدى المعهد- لوكالة أنباء "إيتار تاس" الروسية اليوم "السبت"- بأن المواد المكتشفة تحفز النهايات العصبية على النمو وتحمى الخلايا العصبية من التعرض لنقص الأكسجين، مما يحظى بأهمية كبرى فى معالجة المصابين، وشفائهم من آثار تعرض خلاياهم الدماغية لنقص الأكسجين، والجلوكوز، على خلفية الضرر الذى تصاب به الشرايين الدموية المغذية لخلايا دماغ المصاب.

يذكر، أن معهد الكيمياء الحيوية يجرى على مدار عشرات السنين، الأبحاث على المخلوقات البحرية، بما فيها اللافقاريات، حيث خلص إلى الكثير من العقاقير، والأدوية التى استنبطت من المواد التى تحتويها هذه المخلوقات، بما فيها تلك التى راحت تستخدم للوقاية من الأمراض السرطانية، التى لا تزال قيد الاختبار، واستطاع العلماء الروس على وجه التحديد التوصل العام الماضى إلى عقاقير، ومواد لا تساعد على بطء تفشى الخلايا السرطانية فى جسم الإنسان فحسب، بل والقضاء عليها بالكامل وتخليص المصاب منها.

للمزيد من أخبار الصحة

"الغذاء والدواء" تصدق على تركيبة جديدة لعلاج الميلانوما المتقدمة

فيتامين "ج" يقى من النزيف وتشقق اللثة

المؤتمر السنوى الـ 14 للجمعية المصرية لجراحة الأورام مارس المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365