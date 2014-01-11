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صباحي: ترشحي للرئاسة مرهون ببرنامج يحقق أهداف الثورة وليس بشخص محدد

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صباحي: ترشحي للرئاسة مرهون ببرنامج يحقق أهداف الثورة وليس بشخص محدد صباحي: ترشحي للرئاسة مرهون ببرنامج يحقق أهداف الثورة وليس بشخص محدد

كتب : جهاد أحمد منذ 58 دقيقة

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إنه لن يترشح للرئاسة إذا رأى مرشحا آخر ينفذ برنامجا يحقق أهداف الثورة، مؤكدا أنه من غير المنطقي أن يجد مرشحا عليه توافق وطني ولديه برنامج يحقق طموح المصريين ولا يدعمه.

وأضاف صباحي، خلال حواره على قناة MBC، أن المصريين لن يسمحوا لبقايا رموز نظام مبارك بسرقة الثورة كما سرقها الإخوان.

وأكد صباحي أنه يرهن مبدأ ترشحه للرئاسة من عدمه بوجود مرشح آخر خلفه فريق يمثل الثورة ولا يعيد مصر إلى ممارسات الماضي، وأنه المرشح المحتمل الوحيد الذي لم يرهن ترشحه بشخص، بينما هناك العديد من المرشحين المحتملين ربطوا ترشحهم بترشح الفريق .

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