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صباحي: وجوه إعلامية كانت تساند مبارك تحاول تشويه 25 يناير الآن

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صباحي: وجوه إعلامية كانت تساند مبارك تحاول تشويه 25 يناير الآن صباحي: وجوه إعلامية كانت تساند مبارك تحاول تشويه 25 يناير الآن
مؤسس التيار الشعبي: الحالية تضم عناصر فهمها السياسي متواضع

كتب : جهاد أحمد منذ 47 دقيقة

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إن أداء الحكومة الحالية لا يجعله يدافع عنها بضمير مرتاح، وفي نفس الوقت لأنها جاءت عقب ثورة 30 يونيو لا يستطيع أن يقوم بمهاجمتها وتكسيرها، مشيرا إلى أن الحكومة تضم عناصر فهمها السياسي متواضع.

وأضاف صباحي، خلال حواره على قناة "MBC "، أن إدارة الحكومة في قانون التظاهر كانت سيئة لأنها لم تأخذ برأي المجلس القومي لحقوق الإنسان وأصدرت القانون بدون توافق مجتمعي، مؤكدا أنها لم تساعد على تقوية حلف 30 يونيو، ورفض سجن الناشط السياسي أحمد دومة واصفا إياه بالوطني الشريف في حين أن رموز نظام مبارك يظهرون الآن في الفضائيات.

وتابع أن هناك حملة ممنهجة في الإعلام لإسقاط وتشويه ثورة 25 يناير بدليل أن هناك وجوها في الإعلام كانت تساند مبارك تحاول الآن تشويه 25 يناير.

واستنكر صباحي موقف الحكومة الحالية من جريمة إذاعة تسيجلات هاتفية لبعض النشطاء علانية على الفضائيات دون أن تتخذ موقفا، واصفا إياها بالفعل "الفاضح".

وأكد أن إذاعة التسريبات لها مصدران؛ الأول أن تكون سجلت من خلال جهاز سيادي وفي هذه الحالة يستوجب البحث والتحقيق، ثانيا أن تكون سجلت بطرق تجسسية، ما يستوجب التحرك الحكومي أيضا.

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