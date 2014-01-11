أنباء عن دخول قوات سلفاكير مدينة "بور" بجنوب السودان

أفاد سكان محليون فى مدينة بور عاصمة، ولاية جونقلى، فى دولة جنوب السودان، بأن قوات الحكومة دخلت المدينة بعد معارك طاحنة مع قوات زعيم المتمردين ريك مشار.

وأضاف السكان، فى أحاديث قبل أن تنقطع الاتصالات عن المدينة عصر اليوم السبت، أن اشتباكات شرسة دارت بين جيش جنوب السودان وقوات مشار فى محيط "بور"، بعد أن حشدت القوات الحكومية آليات وأعدادا كبيرة من الجنود لاستعادة المدينة من أيدى المتمردين.

وأشار السكان إلى أن عناصر من القوات الحكومية نجحت فى دخول المدينة، دون أن يتسن لمراسل الِأناضول الحصول على مزيد من التفاصيل بعد انقطاع الاتصالات، وحتى الساعة 15:00 "ت.ج" لم يصدر تأكيد أو نفى رسمى حول ذلك.

وتسيطر القوات المتمردة الموالية لمشار،النائب المقال لرئيس جنوب السودان، على مدينة بور منذ بداية الصراع فى هذا البلد الوليد الشهر الماضى.

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