نواب تيار "المحبة" التونسى ينسحبون من جلسات مناقشة الدستور

أعلن نواب تيار المحبة فى المجلس الوطنى التأسيسى بتونس، والبالغ عددهم 7 نواب، انسحابهم من جلسات مناقشة مسودة الدستور الجديد خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت.

وأثناء الجلسة، قالت النائبة عن تيار المحبّة فائزة الكدوسى، إن قرار التيار جاء بعد رفض كلّ مقترحاتهم حول تعديل مواد الدستور الجديد، وخاصّة التى تتعلّق بالتنصيص "النص" فى المادة الأولى على أنّ الإسلام هو المصدر الأساسى للتشريع، ومقترح تجريم الاعتداء على المقدّسات، ومقترح الصحّة المجانية "الرعاية الصحية" لعموم الشعب التونسى.

ومضت النائبة التونسية قائلة، فى بيان الانسحاب، إنهم قرروا، بعد التشاور مع زعيم التيار الهاشمى الحامدى، الإعلان عن "انسحابهم الفور".

وكان نواب تيار المحبّة أثاروا العديد من الاحتجاجات خلال الجلسات العامة الماضية بعد رفض مقترحات تقدّموا به لتعديل بعض مواد الدستور، وخاصّة مقترح تعلق بتحديد ضوابط فى القانون الانتخابى لمنع النواب من تغيير انتمائهم السياسى والحزبى.

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