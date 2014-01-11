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وزيرا "الاسكان" و"البيئة" يدرسان تشغيل الطاقة الشمسية باسوان الجديدة

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وزيرا "الاسكان" و"البيئة" يدرسان تشغيل الطاقة الشمسية باسوان الجديدة وزيرا "الاسكان" و"البيئة" يدرسان تشغيل الطاقة الشمسية باسوان الجديدة

كتب : أحمد مصطفى منذ 12 دقيقة

عقد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق ، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، اجتماعا مع الدكتور هانى النقراشى، خبير الطاقة المصرى العالمى، تم خلاله عرض إمكانية الاستفادة من الطاقة الشمسية فى هذه المرحلة، خاصة بالمدن الجديدة، وعرض د.النقراشى نماذج لعدد من محطات الطاقة الشمسية المنفذة عالميا، وإمكانية تنفيذها فى ، بتصنيع محلى، وكذا تشغيلها بكوادر فنية مصرية.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، أنه سيتم تشكيل فريق عمل للتحضير لبدء تشغيل الطاقة الشمسية فى مدينة اسوان الجديدة، كنموذج يمكن تعميمه فى باقى المحافظات، خاصة أن مدينة اسوان الجديدة تتمتع بفترة سطوع عالية للشمس، وسيتكون فريق العمل من أعضاء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إضافة إلى خبراء وزارة البيئة.

واضاف وزير الإسكان انه سيتم التنسيق أيضا مع وزارتى الكهرباء والتعليم، لدخول التعليم الفنى معنا فى بروتوكول لتجهيز وتدريب العمالة الفنية على تصنيع مكونات إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة، وتدريبهم على التشغيل.

وأكد محلب أنه من أكبر التحديات التى تواجه مصر هى الطاقة، وبدونها لن يكون هناك استثمار، مشيرا إلى ضرورة أن يركز البحث العلمى فى مصر على كيفية استغلال مصادر الطاقة المختلفة الاستغلال الأمثل.

من جانبها أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، أن مؤسسة "أغاخان" و20 جمعية خيرية ابدو استعدادهم للمساهمة فى تنفيذ المشروع بأسوان.

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